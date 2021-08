Prisoners of the Ghostland: Nicolas Cage nel trailer dell'"esplosivo" film di Sion Sono

Nicolas Cage è il protagonista del film Prisoners of the Ghostland, di cui è stato diffuso il trailer, un progetto di genere samurai-western.

Prisoners of the Ghostland è il nuovo film con star Nicolas Cage di cui online è stato condiviso il trailer del progetto diretto da Sion Sono.

Nel video si vede il protagonista alle prese con un rischio "esplosivo" dopo aver ricevuto una missione davvero complicata che dà il via a una corsa contro il tempo che lo porta ad affrontare comunità e persone davvero bizzarre e sopra le righe,

Le star di Prisoners of the Ghostland sono Nicolas Cage e Sofia Boutella nei ruoli di un rapinatore e della nipote del Governatore (Bill Moseley), Bernice, che l'uomo deve trovare pur di riottenere la propria libertà. Il protagonista si ritrova intrappolato in una tuta che si autodistruggerà dopo cinque giorni e parte nella speranza di trovare la ragazza e la propria redenzione.

Il filmmaker giapponese Sion Sono è il regista del film scritto da Aaron Henry e Reza Sixo Safai.

Nicolas Cage è attualmente protagonista anche di Pig, film in cui interpreta uno chef diventato un cercatore di tartufi che va alla ricerca del suo amato maiale, che gli è stato rubato.