Prison Break tornerà in tv con una nuova serie sviluppata da Elgin James

Prison Break potrebbe presto tornare sugli schermi televisivi: Hulu ha infatti ordinato la produzione di un pilot di un nuovo progetto sviluppato per Elgin James, già nel team di Mayans M.C. e The Outlaws, per 20th Television. Attualmente non sono emersi online dettagli sulla trama e sui protagonisti della nuova serie.

I primi dettagli del ritorno di Prison Break

Le fonti di Deadline sostengono che la versione di Prison Break ideata da James non avrà alcun legame con lo show originale che ha avuto come star Wentworth Miller e Dominic Purcell nei ruoli di Michael Scofield e Lincoln Burrows.

Il punto in comune, come anticipa ovviamente il titolo, sarà il tentativo di compiere un'evasione da un carcere, seguendone le varie fasi.

Un'immagine della serie originale

Elgin James sarà coinvolto anche come produttore esecutivo tramite la sua Sierra Drive. Nel team ci saranno anche Dawn Olmstead, Paul Scheuring, Marty Adelstein e Neal Moritz, che avevano contribuito a portare al successo la serie originale.

Un progetto da tempo in fase di sviluppo

Adelstein aveva anticipato che il lavoro sul nuovo progetto stava procedendo davvero bene, svelando a luglio: "Il primo script era davvero, davvero ben fatto. Hanno dati degli appunti e sembra che stia andando molto bene".

Prison Break ha ottenuto una nuova popolarità grazie alle piattaforme di streaming, diventando il titolo più visto negli Stati Uniti nel mese di agosto. Nel corso dei primi 10 mesi dell'anno, inoltre, lo show ha raggiunto quasi quota 200 milioni di ore trascorse dagli spettatori di fronte agli schermi televisivi.

Il successo ottenuto sulle piattaforme di streaming aveva recentemente già portato al ritorno di un'altra serie del passato: Suits ha infatti avuto un nuovo spinoff ambientato a Los Angeles con star Stephen Amell.