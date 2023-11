Prison Break diventa un podcast, l'annuncio di Sarah Wayne Callies

Prison Break, una delle serie FOX più celebri degli ultimi anni, si tramuterà in un podcast. Ad annunciarlo è stata l'attrice Sarah Wayne Callies, nota per aver interpretato la dottoressa Sara Tancredi all'interno dello show. Questa nuova avventura partirà a gennaio 2024 e la vedrà riunirsi assieme a Paul Adelstein, interprete dell'agente Paul Kellerman. Al podcast prenderanno parte anche tanti ospiti speciali tra cui registi, scrittori, componenti della crew e attori della serie.

Il podcast di Prison Break

"Io e Paul abbiamo parlato a lungo dell'intenzione di ritornare nel mondo di Prison Break e ampliare la nostra esperienza. Quando abbiamo lanciato il nostro studio di podcast, Caliber Studios, Prison Break ci è sembrata la scelta ideale" ha dichiarato Sarah Wayne Callies. "È stato sorprendentemente emozionante tornare a una serie che ha significato molto per la mia carriera e che rappresenta un pezzo enorme di ciò che sono adesso. È stata una gioia intraprendere questo viaggio con un buon amico che è stato presente fin dall'inizio".

Prison Break: il meglio e il peggio di una serie condannata a dividere

Prison Break, perchè Wentworth Miller ha detto addio alla serie

Wentworth Miller, protagonista assoluto dello show FOX, ha annunciato nel 2013 di non voler più tornare nel mondo di Prison Break in quanto non interessato a interpretare personaggi eterosessuali.

"Sono ufficialmente fuori da Prison Break. Semplicemente non voglio interpretare personaggi etero. Le loro storie sono state raccontate (e raccontate più volte)".

L'attore ha quindi proseguito: "Quindi... Basta Michael. Se eravate fan dello show e speravate in altre stagioni... Capisco che questo sia una fonte di delusione. Mi dispiace".