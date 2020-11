Prison Break, Wentworth Miller dice addio alla serie: "Interpreterò solo personaggi gay"

Wentworth Miller ha annunciato che non sarà coinvolto in una sesta stagione di Prison Break perché non ha intenzione di interpretare personaggi eterosessuali.

L'attore, che nel 2013 aveva rivelato di essere gay, ha confermato la sua decisione via Instagram in un post in cui ha posto fine alle speranze dei fan dello show che attendevano da tempo un ritorno di Michael Scofield sugli schermi televisivi.

In un post su Instagram Wentworth Miller ha dichiarato: "Sono ufficialmente fuori da Prison Break. Semplicemente non voglio interpretare personaggi etero. Le loro storie sono state raccontate (e raccontate più volte)".

L'attore ha quindi proseguito: "Quindi... Basta Michael. Se eravate fan dello show e speravate in altre stagioni... Capisco che questo sia una fonte di delusione. Mi dispiace".

La serie targata Fox era tornata sugli schermi nel 2017 con una quinta stagione e il creatore Paul Scheuring aveva ammesso di aver avuto delle idee per una possibile continuazione della storia.

Dominic Purcell, interprete del fratello di Michael nella serie, ha commentato il post scrivendo: "Ti sostengo totalmente e capisco il tuo ragionamento. Sono felice tu abbia preso questa decisione per la tua salute e la tua verità".

Sarah Wayne Callies ha invece condiviso un post: "Ieri Wentworth Miller ha annunciato di aver deciso di non interpretare più Michael Scofield perché, esendo un uomo gay vuole concentrarsi sull'interpretazione di personaggi omosessuali. Con la gratitudine nei confronti di tutto il lavoro compiuto insieme e profondo amore, sto dando pubblicamente il mio sostegno a quella scelta".