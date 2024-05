Prisma: il confronto tra Andrea e Daniele al centro del trailer della Stagione 2

Prima Video ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 2 di Prisma, che mette al centro il confronto tra il protagonista Andrea e Daniele, che alla fine della scorsa stagione i avevano lasciato col fiato sospeso a causa di un clamoroso cliffhanger.

La seconda stagione di Prisma è prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile dal prossimo 6 giugno in esclusiva su Prime Video in Italia.

Dopo un intenso finale di stagione, tornano le coinvolgenti storie dei gemelli Andrea e Marco (Mattia Carrano), che insieme a Daniele, Nina, Carola e tutti gli altri, troveremo proprio al punto in cui li avevamo lasciati.

Prisma: Mattia Carrano e Lorenzo Zurzolo sul set

Dove eravamo rimasti?

Nel secondo capitolo dell'acclamata serie young adult di Ludovico Bessegato, i ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l'adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile.

Creata da Ludovico Bessegato, che firma regia e sceneggiatura, la serie vede il ritorno nel cast di Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia Del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, Nico Guerzoni, Francesca Anna Bellucci, Autilia Ranieri e Martinus Tocchi.

Le new entry sono invece Elisa Qiu Tian Scenti, Andrea Giammarino, Marco Conidi, Cristiano De Vitis ed Elisabetta Anella.