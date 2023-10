Priscilla: il nuovo trailer del film con Cailee Spaeny e Jacob Elordi

Priscilla è il nuovo film di Sofia Coppola di cui online è stato condiviso un trailer inedito che regala delle sequenze in anteprima con star Cailee Spaeny e Jacob Elordi.

Nel video si assiste al primo incontro tra la giovanissima Priscilla e la star della musica, seguendo poi l'evoluzione della loro relazione, passando ovviamente per le nozze.

Un progetto biografico

Il film Priscilla, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, arriverà nelle sale americane il 3 novembre.

Sofia Coppola, parlando di cosa l'aveva colpita durante la lettura dell'autobiografia Elvis and Me, ha raccontato: "Ho trovato quella realtà davvero affascinante: non le era permesso portare amiche a Graceland e sentiva le altre ragazze che parlavano di lei. Era così isolata. Ed era, stranamente, qualcosa in cui mi ero immedesimata: quando avevo 20 anni ricordo di aver avuto una cotta per una persona e una parte di quella situazione era che se fossi stata con lui allora non avrei sviluppato una mia identità: avrei potuto semplicemente essere la fidanzata di questo ragazzo, e sarebbe stato molto più facile. Ero devastata quando quella relazione non ha funzionato. Ma mi ha costretta a trovare la mia personalità ed è qualcosa di simile a quello che è accaduto con Priscilla, si è persa in Elvis".

La sinossi del film con Cailee Spaeny e Jacob Elordi spiega: Quando la teenager Priscilla Beaulieu incontra Elvis Presley a una festa, l'uomo che è già diventato una superstar del rock and roll diventa qualcuno di completamente inaspettato nei momenti privati: una cotta elettrizzante, un alleato nella solitudine, un miglior amico gentile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola racconta il lato inedito di uno dei grandi miti americani, dal lungo corteggiamento di Priscilla a un matrimonio turbolento, da una base militare tedesca alla sua residenza da sogno a Graceland, tramite questo ritratto profondamente emozionate e dettagliato dell'amore, della fantasia e della fama.