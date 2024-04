Priscilla, la regina del deserto 2: il regista conferma il coinvolgimento del cast originale nel sequel

Il regista Stephan Elliott ha confermato che Priscilla, la regina del deserto 2 verrà realizzato e i protagonisti del film originale - Terence Stamp, Guy Pearce e Hugo Weaving - torneranno sul set.

Il filmmaker ha condiviso l'aggiornamento sul progetto in un'intervista rilasciata a Deadline in cui si parla della continuazione della storia raccontata nel film del 1994.

I primi dettagli del progetto

Stephan Elliott ha dichiarato, parlando del sequel di Priscilla, la regina del deserto, che non si sta ripetendo e le riprese del nuovo film inizieranno a breve in Australia, prima di aggiungere: "Il cast originale è coinvolto, ho uno script che piace a tutti, stiamo ancora completando gli accordi... Accadrà".

Il film originale raccontava la storia di un transessuale e due drag queen - ruoli affidati a Terence Stamp, Guy Pearce e Hugo Weaving - che partono da Sydney a bordo di un vecchio scuolabus, soprannominato Priscilla, per esibirsi in varie città dell'Australia.

Terence Stamp, Hugo Weaving e Guy Pearce in Pricilla, la regina del deserto

Elliott ha sottolineato che la società è cambiata dall'inizio degli anni '90 e per anni ha evitato di sviluppare un sequel: "Ho pensato: 'Cosa farò? Faccio stare i personaggi su una nave da crociera, su un treno?'. Nel corso degli anni ho proposto molte idee per Priscilla 2". Cinque anni fa il filmmaker ha iniziato a pensare seriamente allo sviluppo del sequel e, dopo la morte dei suoi genitori e la pandemia, i suoi ricordi hanno alimentato la sua creatività.

Nel secondo capitolo della storia ci sarà spazio anche per la nuova generazione di personaggi, tra cui il figlio di Tick che nel primo film aveva sette anni.

La colonna sonora, inoltre, proporrà dei brani contemporanei, considerando il successo di eventi come lo show Priscilla the Party! in scena a Londra.

Elliott ha inoltre assicurato che l'iconico bus apparirà nel film di cui sarà regista, sceneggiatore e produttore.