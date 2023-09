Priscilla: Sofia Coppola travolta a Venezia da una standing ovation di 7 minuti. La Presley in lacrime

Alla premiére del film "Priscilla" al Festival del Cinema di Venezia, Priscilla Presley, protagonista del nuovo dramma di Sofia Coppola, ha vissuto un momento molto intenso. Riprendendo le parole di una famosa canzone del marito, Priscilla era "scossa" mentre le lacrime scorrevano sul suo viso. Il pubblico al Lido è infatti esploso in una standing ovation di sette minuti per il film di Sofia Coppola proiettato ieri sera.

Coppola e Presley erano sul red carpet insieme alle star del film, Cailee Spaeny e Jacob Elordi, che interpretano rispettivamente Priscilla ed Elvis. È importante notare che questi attori hanno ottenuto una deroga SAG-AFTRA per promuovere il film in mezzo allo sciopero in corso.

Priscilla, recensione del film di Sofia Coppola: la vita in gabbia con Elvis

La reazione emotiva di Priscilla Presley al film è stata evidente mentre asciugava le sue lacrime e abbracciava la Spaeny. È un Elvis tormentato quello raccontato dalla Coppola, che combatte la dipendenza dalle pillole per dormire, lotta con il problema della rabbia e cerca di esercitare un controllo sull'abbigliamento della fidanzata.

Priscilla: Jacob Elordi e Cailee Spaeny in una foto

Nonostante il film sia intitolato "Priscilla", la folla fuori dalla Sala Grande scandiva un nome diverso - "Jacob! Jacob! Jacob!". Jacob Elordi, il giovane attore australiano di 26 anni famoso per "Euphoria", ha interagito con i fan, firmato autografi e scattato selfie. Ha persino corso lungo il tappeto rosso per raccogliere una Polaroid caduta a un fan, un gesto che ricorda qualcosa che Elvis stesso avrebbe potuto fare.

LA STORIA DI PRISCILLA

"Priscilla" si basa sull'autobiografia di Priscilla Presley, "Elvis and Me", adattata da Coppola stessa. Il film racconta la vita di Priscilla e la sua storia d'amore con il Re del Rock 'n' Roll, seguendola dai suoi primi anni da adolescente cresciuta in una base militare in Germania occidentale al suo arrivo a Graceland. "Priscilla" è previsto nelle sale cinematografiche USA il 27 ottobre, mentre non è ancora stata resa nota la data di uscita in Italia.