Principessa Mononoke, su Netflix in streaming da oggi

Principessa Mononoke arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di marzo 2020: sullo schermo il film d'animazione giapponese del 1997, scritto e diretto da Hayao Miyazaki, arrivato per l'ultima volta nei cinema italiani in una riedizione nel 2014.

Principessa Mononoke ha come protagonista il giovane guerriero Ashitaka che, alle prese con una maledizione mortale, viaggia con destinazione ovest in cerca di una cura, imbattendosi in un aspro conflitto che vede in azione anche la Principessa Mononoke, una ragazza cresciuta dai lupi che non si fermerà di fronte a nulla pur di impedire agli esseri umani di distruggere la sua casa, gli spiriti della foresta e le divinità animali che ci vivono.

Una scena di Principessa Mononoke

In Giappone il film è stato campione d'incassi nel 1997, portando nei botteghini circa 110 milioni di dollari, che diventeranno 150 a fine corsa: uno dei pochi titoli dello Studio Ghibli a ripagare tutti i costi di produzione attraverso la distribuzione in sala. In Giappone Principessa Mononoke, già disponibile su Netflix, è stato il film col maggiore incasso di sempre, finché non è arrivato Titanic. In Italia la pellicola è stata distribuita nel maggio del 2000 da Buena Vista International sotto Miramax Films, ma l'8 maggio 2014 è stato distribuito nuovamente grazie a Lucky Red, che ne ha presentato un nuovo doppiaggio.

Principessa Mononoke è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.