La Principessa Mononoke disegnata da Milo Manara è sexy (FOTO)

Milo Manara onora il celebre regista giapponese Hayao Miyazaki disegnando la Principessa Mononoke per il suo ottantesimo compleanno.

Milo Manara ha recentemente reso omaggio a Hayao Miyazaki con un'illustrazione inedita, diffusa sulla propria pagina Instagram, ritraente la protagonista di Principessa Mononoke: uno dei film più noti e amati del celebre regista giapponese.

Miyazaki, autore di molti film d'animazione tra cui Nausicaä della Valle del vento, Il mio vicino Totoro e Il castello errante di Howl, ha appena compiuto 80 anni e per l'occasione Manara, uno dei fumettisti e illustratori italiani più amati a livello internazionale, ha deciso di omaggiare il regista con una rappresentazione particolarmente sexy della principessa, visibile su tutti i suoi profili social.

Una scena del film Principessa Mononoke

Manara ha accompagnato il disegno con la seguente didascalia: "Oggi il Maestro Miyazaki compie 80 anni! Ecco un piccolo omaggio a lui e alla principessa Mononoke". Al momento il regista è al lavoro sul suo dodicesimo film, 'Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka', ovvero 'Come si vive?', che inizialmente era stato ideato come cortometraggio per il Museo Ghibli.

Principessa Mononoke è un film d'animazione giapponese del 1997 e narra la storia di un guerriero, Ashitaka, e della maledizione caduta su di lui dopo che ha salvato il suo villaggio dalla folle collera di Nume cinghiale. Il giovane abbandona il villaggio, sapendo di essere destinato a morire, al fine di evitare che la maledizione colpisca anche gli altri abitanti. Intraprende un viaggio per liberarsi dalla maledizione e si ritrova immischiato in una guerra tra umani e divinità.