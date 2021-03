Il Principe William ruba a The Rock il titolo di uomo più sexy senza capelli

Il Principe William è stato eletto l'uomo calvo più sexy al mondo, ma c'è chi ha da ridire in merito... Qualcuno chiamato Dwayne 'The Rock' Johnson.

L'uomo calvo più sexy al mondo? Il Principe William, secondo uno studio. E sì, c'è uno studio anche per queste cose. Portato avanti utilizzando Google come fonte e base di ricerca. Ma c'è chi, come The Rock, sembra dissentire con i risultati. Intanto, qui di seguito potete trovare i primi 10 posti della classifica:

Principe William (17.6m) Mike Tyson (8.8m) Jason Statham (7.4) Pitbull (5.4m) Michael Jordan (5.3m) Floyd Mayweather (4.3m) John Travolta (3.8m) Bruce Willis (3.3m) Dwayne Johnson (2.6m) Vin Diesel (2.3m)

Secondo un articolo del tabloid inglese The Sun (via The Indipendent) è recentemente stato portato a termine uno studio da parte degli specialisti di Longevita che ha portato ad assegnare un altro titolo al Duca di Cambridge: quello di uomo calvo più desiderato.

I criteri per determinarlo? Una "semplice" ricerca su Google: sono state conteggiate le volte in cui, tra blog e articoli vari presenti in rete, è stato associato il termine "sexy" al Reale d'Inghilterra e agli altri contendenti per il titolo.

E stando alle cifre riscontrate, non c'è gara: il Principe William domina la Top 10 con ben 17.6 milioni di volte, seguito poi da personalità come Mike Tyson e Jason Statham, mentre alcuni tra coloro che negli ultimi anni si era fregiati del titolo di "Uomo più sexy al mondo" secondo la rivista People, come Michael B. Jordan e Dwayne "The Rock" Johnson, sono arrivati rispettivamente "solo" quinto e nono in classifica.

E ovviamente, la star di Black Adam, che l'ultima volta si è "rifiutato" di cedere il trono al più giovane collega (The Rock è stato nominato Sexiest Man Alive nel 2016, Michael B. Jordan nel 2020) non poteva certo esimersi dal commentare anche in questa occasione.

"Per tutti i toast alla cannella, come diamine è possibile una cosa del genere quando c'è ancora Larry David in giro? #RicontateIVoti".

E dire che, secondo i portavoce di Longevita, per poco non sono rientrati in Top 10 anche l'attore di Star Trek e X-Men Patrick Stewart e il Presidente Russo Vladimir Putin.