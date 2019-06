Il Principe Harry ossessionato da Jennifer Aniston prima delle nozze?

Il Principe Harry era in fissa con Jennifer Aniston prima di conoscere e sposare Meghan Markle!

A quanto pare il giovane reale inglese ha un debole per le attrici che interpretano personaggi dal nome Rachel: prima di conoscere e innamorarsi della star di Suits, Harry era letteralmente ossessionato dalla star di Friends. Secondo un nuovo libro in uscita proprio su Jennifer Aniston, Harry ha mandato qualche messaggio all'attrice, tra cui diverse emoticon. Secondo il Sunday Mirror, tutto è iniziato con la famosa cover di GQ del 2009, in cui Jennifer indossava solo una cravatta. I due non si sono mai visti, ma secondo alcune fonti Harry ha sempre dichiarato che l'attrice, di 16 anni più grande, era "materiale da principessa".

Ian Halperin, l'autore del libro su Jennifer Aniston, ha dichiarato:

Jennifer Aniston sul magazine InStyle, 2018

"Harry ha visitato Los Angeles e ha partecipato a diverse feste con modelle. Ha detto a un amico che Jennifer era la sua attrice preferita e ha ottenuto il suo numero. Le ha mandato alcune emoticon sul telefono, una fonte mi ha detto che Jen sapeva di questo debole ma non voleva dargli corda a causa della differenza di età."

Un portavoce della Aniston ha dichiarato che tutte le parole dette da Halperin sono menzogne, ma lo scrittore ha confermato tutto anche dopo questa diffida.

Harry e Meghan Markle si sono conosciuti nel 2016 dopo un appuntamento al buio e si sono fidanzati ufficialmente nel novembre 2017, per poi sposarsi nel maggio 2018. Il 6 maggio i due hanno avuto il loro primo figlio, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Al momento Jennifer Aniston è single, è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2006 e con Justin Theroux dal 2015 al 2017.