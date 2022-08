Prime Video Summer Tour 2022: le prossime tappe

Prime Video è in vacanza e accompagna il suo pubblico al mare con il Prime Video Summer Tour 2022, un progetto tutto nuovo che ha il sapore fresco dell'estate. Dopo la prima tappa di Vieste, l'esclusivo airstream sta viaggiando attraverso l'Italia del Sud portando alcuni estratti delle sue serie, show e film più amati, scelti dall'ampissima offerta inclusa con Prime Video, in altre due mete turistiche d'eccezione: Monopoli (BA) e Maratea (PZ).

Prossimi appuntamenti:

Monopoli, Piazza Vittorio Emanuele II | Martedì 2 e mercoledì 3 agosto, dalle ore 18 Maratea, Via Porto Arenile | Sabato 6 e domenica 7 agosto, dalle ore 18

In ogni tappa, questo salotto mobile sotto le stelle da il benvenuto, tra comodi pouf e poltrone che decorano il green carpet, ai tanti spettatori che vogliono vivere un'esperienza unica ed immergersi grazie al tecnologico led wall in uno spettacolo d'intrattenimento inedito e per tutti i gusti.

In questa veste nuova e itinerante Prime Video ha scelto di raggiungere il pubblico in vacanza con un programma che, dal pomeriggio alla tarda serata, ospita tanti titoli. Negli intervalli fra le proiezioni spazio all'animazione e ai Quiz Game tematici per grandi e piccoli, per regalare a tutti attimi di divertimento e svago.

