Prime Video, maggio 2023: le novità in catalogo tra film e serie tv

A Maggio 2023 la piattaforma di Prime Video propone numerosi film e varie serie tv che spaziano tra generi e atmosfere: dall'attesissima seconda stagione di The Ferragnez - La serie, al ritorno di James May, fino alla pellicola di Roger Kumble intitolata Uno splendido disastro.

Le novità di Prime Video per Maggio 2023

THE FERRAGNEZ - LA SERIE S2

Dal 18 maggio in esclusiva su Prime Video arriva la seconda stagione di The Ferragnez - La serie, lo show che riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes "Most Powerful Fashion Influencer" a livello globale; Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all'attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo S1 e host del grande successo LOL - Chi ride è fuori. Grazie allo show docu-reality Original The Ferragnez - La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme.

Chiara Ferragni e Fedez torneranno dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa. La seconda stagione di The Ferragnez - La serie è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.

ROSIKO SHOW - GUAI A PERDERE

Dal 18 maggio in anteprima esclusiva su Prime Video arriva Rosiko show - Guai a perdere: tornano gli esperti di improvvisazione Ale & Franz in un format completamente inventato da loro per continuare a ridere, giocando senza copione.

JAMES MAY: OH COOK! S2

Continuano le avventure gastronomiche in cucina di James May, tentando di realizzare piatti di tutto il mondo nella seconda stagione di Oh Cook!, lo show che dimostra ancora una volta che non è necessario essere un mago della gastronomia per preparare piatti deliziosi. Nella seconda stagione, continua il viaggio di May da imbranato in cucina a cuoco provetto, mentre prepara i piatti più appetitosi del mondo e padroneggia i trucchi che possono rendere ottimo un buon pasto, utilizzando ingredienti che si possono acquistare nel negozio di fiducia e il tutto senza i soliti trucchi da format televisivo. La serie è prodotta da Plum Pictures.

IL GRIFONE

Krefelden 1994: i tre outsider Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) e Becky (Lea Drinda) scoprono un mondo fantastico chiamato Torre Nera. Lì, il Grifone, un mostro divoratore di mondi, sottomette senza pietà tutte le creature viventi. Mark scopre di essere l'unico in grado di sconfiggere il Grifone. Ma non è un eroe e non vuole diventarlo. Ha già abbastanza da fare con la scuola, i suoi capricci e il suo primo grande amore. Combattere i mostri è fuori questione per lui. Ma quando Thomas (Theo Trebs), il fratello di Mark, scompare, gli amici devono addentrarsi nel mondo della Torre Nera e affrontare il pericolo.

Nel cast: Jeremias Meyer, Lea Drinda, Zoran Pingel, Theo Trebs, Sabine Timoteo, Samirah Breuer, Armin Rohde, Thorsten Merten, Golo Euler, Fabian Busch e molti altri. Sebastian Marka è il regista degli episodi 1, 2, 5 e 6, mentre Max Zähle è il regista degli episodi 3 e 4. Quirin Berg, Max Wiedemann e André Zoch sono executive producer.

UNO SPLENDIDO DISASTRO

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l'ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall'incontro con il compagno di studi Travis "Mad Dog" Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l'esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l'incontro della loro vita.

Diretto da Roger Kumble e tratto dal best seller di Jamie McGuire, Uno splendido disastro è una commedia romantica che offre un punto di vista contemporaneo e sorprendente su una domanda che ci affligge da secoli: può esserci amicizia tra uomo e donna senza che l'amore si metta in mezzo? Nel cast si annoverano Dylan Sprouse, Virginia Gardner, Austin North, Libe Barer, Neil Bishop, Micky Dartford, Jack Hesketh, Declan Laird, Trevor Von Uden, con Brian Austin Green e Rob Estes.

PRIMA DI ANDARE VIA

Andrea è un ragazzo che la vita, un po', la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un'ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com'è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Sì, se incontri Giulia, che si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza. Diretto da Massimo Cappelli e prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone.