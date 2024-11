Pretty Woman: Richard Gere ricorda il primo incontro con Julia Roberts

Richard Gere ha ripercorso la sua lunga amicizia con Julia Roberts, iniziata ormai più di trent'anni fa con un incontro nel suo ufficio prima che la collega accettasse il ruolo in Pretty Woman. Ospite del The Tonight Show with Jimmy Fallon, Gere ha raccontato di aver incontrato per la prima volta Roberts prima di girare il film.

Julia Roberts e Richard Gere sono una delle coppie più amate del cinema romantico degli anni '90. Insieme hanno recitato nel successo planetario Pretty Woman nel 1990 e poi in un altro episodio per il grande schermo a fine decennio, Se scappi ti sposo, che consolidò il duo nell'immaginario popolare.

Primo incontro

"Lei aveva fatto, credo, un solo film prima di Pretty Woman, Mystic Pizza. Garry Marshall ci mise insieme" ha ricordato Richard Gere durante la puntata in studio "Ricordo che Julia venne a trovarmi a New York, e lui [Marshall] disse 'Richard, Julia è brava. È brava e ti piacerà'".

Julia Roberts e Richard Gere in una scena di Pretty Woman

A quel punto si concretizzò l'incontro:"Quindi, venne a New York, nel mio ufficio, e Garry ci presentò e poi se ne andò. Dopo circa 45 minuti, mi richiamò e disse 'Come sta andando?'. E io risposi 'È Garry'. Quindi, sto parlando con Garry e lei è dall'altra parte della scrivania, e sta scrivendo qualcosa su uno dei miei Post-It. Poi si gira, lo posa e io lo leggo: c'era scritto 'Per favore, di di sì'. Così dissi 'Garry, credo di aver appena detto sì'".

Il ricordo

Richard Gere ha spiegato che Julia Roberts gli ha ricordato questo aneddoto durante le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dall'uscita del film:"Ci siamo divertiti così tanto a girarlo. È stato davvero un momento magico per tutti noi". Garry Marshall ricorda di aver notato scoccare la scintilla tra loro:"Sono uscito e li ho visti alla fine di un corridoio" ha spiegato.

Marshall ha descritto il momento:"Si stavano semplicemente guardando, e in quel momento ho detto: guardate che chimica. Non si conoscono e stanno andando alla grande".