Pretty Woman: Emma Roberts indossa i gioielli ispirati al film con Julia Roberts (VIDEO)

Emma Roberts, nipote della star Julia Roberts, rende omaggio a sua zia, diventando l'ambasciatrice della nuova collezione dei gioielli Fred, ispirata alla linea di bracciali, anelli e orecchini indossati dall'attrice di Pretty Woman.

La giovanissima attrice Emma Roberts ha annunciato il suo nuovo ruolo su Instagram, dove ha pubblicato il video della nuova campagna pubblicitaria con tanto di colonna sonora di Pretty Woman.

Tra i pezzi della collezione, ci sarebbe la collana "Pretty Woman Unconditional Necklace", un bellissimo gioiello realizzato con pendenti a forma di cuore in oro bianco, diamanti e rubelliti.

Per la realizzazione di questa collana, gli artisti si sono ispirati al pezzo notoriamente indossato da Julia Roberts, che nel film, che le viene donato da Richard Gere.

Il marchio della collezione, FRED, si sarebbe direttamente ispirato all'iconica collana creata dalla Maison e presente nell'omonimo film nel 1990: "Con la sua estetica distintiva a forma di cuore dentro altri cuori, potrete indossare questi gioielli con ogni outfit.", recita la pubblicità.

Non sarebbe neppure la prima volta che Emma Roberts rende omaggio al famoso film di sua zia. Nel 2012, in occasione di un party di Halloween, ha ricreato l'iconico look di Julia Roberts nel ruolo di Pretty Woman, indossando un minuscolo top bianco, una minigonna blu e stivali alti fino alla coscia.