Emma Roberts star della commedia Hot Mess

L'attrice Emma Roberts sarà la protagonista di una nuova commedia intitolata Hot Mess, in cui sarà una giovane che affronta le conseguenze di un esaurimento in diretta televisiva.

Emma Roberts sarà la protagonista della nuova commedia Hot Mess, che segna il debutto nel mondo del cinema di Katie Locke O'Brien, già regista di serie come Ghosts e A.P. Bio.

Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del 2024 e il progetto verrà presentato da Mister Smith Entertainment al Mercato del Festival di Cannes.

La trama di Hot Mess

La sceneggiatura di Hot Mess è stata firmata da Gabrielle D'Amico e nel team della produzione ci saranno anche Debbie Liebling (South Park), Maggie Malina (Resort to Love), e Laura Lewis (Mr. Malcolm's List).

American Horror Story: 1984: un'immagine di Emma Roberts

Al centro della trama ci sarà Laurel Mack (Emma Roberts) che, dopo aver avuto una crisi affrontata nel modo peggiore possibile mentre stava partecipare a un popolare dating show americano, deve affrontare la situazione mentre torna nella città in cui è cresciuta. Non avendo conquistato l'amore nello show, Laurel si ritrova a vivere nel seminterrato dei suoi genitori, senza amici, imbattendosi costantemente nell'ex che tutta la città adora, e venendo presa in giro da chi ha assistito al suo esaurimento avvenuto in pubblico. La giovane intraprende quindi un esilarante ed emozionante percorso all'insegna della scoperta di se stessa e dei veri legami tra persone.

Katie Locke O'Brien ha dichiarato: "Hot Mess è uno script tagliente, intelligente e che rappresenta una storia originale di una donna che trova il suo posto in un mondo dominato dai social media e dalle aspettative esagerate. Sono così felice di portare in vita questa storia con Emma che sarà una Laurel perfetta. Porta il divertimento al lato divertente del personaggio e tutto il cuore necessario alla parte".