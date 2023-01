Presunto Innocente, Ruth Negga al fianco di Jake Gyllenhaal nella serie di Apple TV+

Un'altra star si aggiunge al cast di Presunto Innocente. Ruth Negga raggiunge Jake Gyllenhaal tra i protagonisti della serie tv di Apple TV+ che vede tra i produttori David E. Kelley, Dustin Thomason e J.J. Abrams.

Mentre Jake Gyllenhaal sembra essere ancora nelle ultime fasi delle trattative, The Wrap riporta che l'attrice precedentemente candidata all'Oscar Ruth Negga avrebbe già accettato il ruolo.

Presunto Innocente è un murder thriller/courtroom thriller ispirato all'acclamato romanzo di Scott Turrow, già adattato in passato in un lungometraggio dallo stesso nome che vedeva come protagonista Harrison Ford (parliamo del film del 1990 diretto da Alan J. Pakula).

Presunto Innocente diventa una serie tv per Apple TV+

La storia segue l'orribile omicidio che sconvolge l'ufficio del procuratore distrettuale di Chicago quando uno dei suoi dipendenti sarà indicato come principale sospettato per il crimine. In questa nuova versione, saranno esplorate "le ossessioni, il sesso, la politica e il potere e i limiti dell'amore, nel mentre l'accusato, Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal), cercherà di non far cadere a pezzi la propria famiglia e il proprio matrimonio".

Negga (Agents of S.H.I.E.L.D., Loving) interpreterà la moglie di Rusty/Gyllenhaal.