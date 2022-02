Presunto Innocente diventa una serie tv per Apple TV+

Presunto Innocente, il romanzo scritto da Scott Turow, sarà alla base di una nuova serie tv. Il progetto può contare su un team di produttori d'eccezione guidato da David E. Kelley, J.J. Abrams e Dustin Thomason.

Il thriller Presunto innocente, tra le pagine, racconta la storia di un terrificante omicidio che causa caos nell'ufficio del procuratore distrettuale di Chicago quando uno di loro viene accusato di omicidio.

Apple TV+ ha ordinato la produzione della miniserie che sarà composta da otto puntate.

Al centro della trama del film con star Harrison Ford, uscito nelle sale nel 1990, c'era il vice procuratore capo Rusty Sabich che ottiene l'incarico di indagare sull'omicidio della collega Caroline Polhemus, con cui in passato ha avuto una turbolenta relazione extraconiugale. Ma, durante le indagini, i sospetti ricadono su di lui, e in molti lo ritengono colpevole. Affidandosi al suo acerrimo rivale nel foro, ovvero l'avvocato Sandy Stern, cercherà di difendersi.

David E. Kelley si occuperà dell'adattamento per il piccolo schermo e sarà produttore esecutivo e showrunner del progetto. J.J. Abrams e Ben Stephenson saranno invece impegnati come produttori tramite la loro Bad Robot, in collaborazione con Dustin Thomason e Matthew Tinker. Turow e Rachel Rusch Rich saranno co-produttori esecutivi.

Thomason e Abrams hanno già collaborato in occasione di Castle Rock, che aveva co-creato la serie e ne era stato co-showrunner.