Predator: Quentin Tarantino scriverà il reboot targato Disney?

Dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, Quentin Tarantino potrebbe occuparsi della sceneggiatura del reboot di Predator. Nessuna conferma ufficiale per il rumor che mette in subbuglio i fan del regista.

Adesso che Disney possiede i diritti di tutti i titoli Fox dopo l'acquisizione avvenuta lo scorso anno, sono molti i franchise nel limbo, ma We Got This Covered lancia un rumor che riguarderebbe il possibile reboot di Predator. Secondo l'anticipazione, priva di conferme, Disney vorrebbe Robert Rodriguez alla regia del prossimo capitolo della saga di Predator e l'amico Tarantino impegnato a scrivere la sceneggiatura. questa anticipazione lascerebbe intendere l'intenzione di Disney di ignorare il reboot del 2018 The Predator, diretto da Shane Black.

Coinvolgere Quentin Tarantino in un progetto del genere sembra un'impresa titanica. Il regista, che ha ormai messo su famiglia, ha annunciato di aver intenzione di dirigere un ultimo film per poi dedicarsi ad altro.

Anche la scelta di Robert Rodriguez alla regia sembra molto sensata visto che il cineasta, nel 2010, ha prodotto il reboot, Predators, che però non si è rivelato certo una hit. Attendiamo conferme per scoprire se questo rumor avrà qualche fondamento.