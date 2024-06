Power Rangers: pessime notizie per il reboot annunciato da Netflix e Hasbro

Netflix stava sviluppando da ormai due anni una serie televisiva sui Power Rangers insieme alla Hasbro, ma adesso avrebbe staccato la spina al progetto.

Alcune fonti hanno confermato a TVLine che la serie live-action - che vedeva come showrunner la co-produttrice esecutiva di Daisy & the Six e la story editor di Supernatural Jenny Klein, che lavorava in collaborazione con il regista Jonathan Entwistle - non sarà più sviluppata per Netflix.

La Hasbro Entertainment, proprietaria del brand dei Power Rangers, starebbe esplorando nuove direzioni creative per la serie, e sarebbe alla ricerca di un nuovo partner produttivo. Il progetto rimane quindi ancora vivo e vegeto.

La prima iconica serie dei Power Rangers ha debuttato più di 30 anni fa, nel 1993, e ha dato vita a molte serie e film, tra cui, recentemente, Power Rangers Dino Fury/Power Rangers Cosmic Fury e uno speciale sulla reunion del cast originale, tutti per Netflix.

Entwistle, che ha co-creato I Am Not Okay with This e The End of the F***ing World per lo streamer, nell'ottobre 2020 era stato incaricato di supervisionare lo sviluppo di progetti sui Power Rangers per elaborare un "universo cinematografico" sui personaggi.

"Jonathan ha un'incredibile visione creativa per questo franchise iconico e di grande successo, ed è senza dubbio l'architetto giusto per unirsi a noi mentre reimmaginiamo i mondi televisivi e cinematografici di questa property", avevano dichiarato all'epoca i dirigenti di eOne Nick Meyer e Michael Lombardo.

Nel giugno del 2022, Jenny Klein, reduce da The Thing About Pam della NBC, aveva firmato un contratto biennale con eOne, in base al quale avrebbe sviluppato contenuti di genere e drammatici e sarebbe stata showrunner della nuova serie sui Power Rangers.