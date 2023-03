Power Rangers, Amy Jo Johnson sulla mancata partecipazione alla reunion: "Non si tratta di soldi"

L'interprete di Pink Ranger nella celebre serie degli anni '90, Amy Jo Johnson, ha smentito le voci riguardanti la sua mancata partecipazione alla reunion per via di una questione economica.

Arriverà su Netflix il 19 aprile Power Rangers: Once and Always, special realizzato per il 30° anniversario dell'esordio della mitica serie televisiva originale che ha appassionato milioni di ragazzini in tutto il mondo. Tra gli interpreti, però, non ci sarà Amy Jo Johnson, divenuta famosa per aver interpretato Pink Ranger.

In merito alla sua mancata partecipazione si sono diffuse voci riguardanti una disputa economica, ma l'attrice ha voluto mettere tutto a tacere. "Per favore smettetela di dire che non ho voluto fare la reunion per una questione di soldi. Forse non avrei voluto indossare nuovamente un costume a 50 anni o forse non potevo andare in Nuova Zelanda per un mese" ha scritto su Twitter.

"O forse non sono affari vostri. Hanno girato lo speciale prima della scomparsa di Jason David Frank. Avevamo deciso entrambi di non partecipare alla reunion per nostri motivi personali" ha concluso Amy Jo Johnson.

Power Rangers, la moglie di Jason David Frank fa luce sulla sua morte: "Era umano e aveva i suoi demoni"

I vecchi protagonisti della serie del 1993 dovranno affrontare una loro vecchia nemica: Rita Repulsa torna infatti come minaccia per i ranger dopo aver trovato un nuovo corpo da abitare. Sembra che la sua purificazione da Power Rangers In Space sia stata annullata e che abbia intenzione di tornare indietro nel tempo e uccidere i ranger prima che Zondon desse loro i poteri. Questo ha portato i Power Rangers a riunirsi grazie all'aiuto di Alpha 5, nel tentativo di fermare Rita.