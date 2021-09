Power Hits Estate 2021, Ornella Vanoni a Colapesce e Dimartino: “Vaccinati? Allora possiamo lavorare” (VIDEO)

Ornella Vanoni, ieri sera, è stata protagonista di un simpatico siparietto con Colapesce e Dimartino: la cantante ha chiesto ai suoi 'Toy Boy' se fossero vaccinati nel bel mezzo della diretta della serata Power Hits Estate 2021, la rassegna canora organizzata da RTL 102.5 per eleggere il tormentone dell'estate. L'artista ha fatto intendere che in caso contrario non si sarebbero esibiti sul palco. La Vanoni ha poi dato vita ad un simpatico siparietto, fingendo di non sapere distinguere i suoi colleghi.

Ieri sera dall'Arena di Verona si è svolta la rassegna musicale Power Hits Estate 2021, organizzata da RTL 102.5, un appuntamento importante perché ha segnato il ritorno del pubblico sugli spalti, tutti gli spettatori dovevano essere muniti di green pass o tamponati nei tempi prescritti dai decreti sull'emergenza sanitaria. Power Hits Estate 2021 ha assegnato a 'Ma stasera' di Marco Mengoni il titolo di tormentone dell'estate 2021. Il pubblico che ha seguito il programma in diretta, ha riservato grandi apprezzamenti per Ornella Vanoni che, nonostante l'età, così come Orietta Berti, ha molti estimatori anche tra i giovanissimi.

Ornella Vanoni, che ha ricevuto il premio 'Power Hitstory', prima di esibirsi si è tolta la mascherina e rivolgendosi a Colapesce e Dimartino ha detto: "Vaccinati? Si? Allora possiamo lavorare". Il trio ha cantato la sua Hit dell'estate 'Toy Boy', poi la Vanoni è rimasta sola sul palco dove si è esibita con due brani del suo storico repertorio: 'Domani e un altro giorno' e 'Un sorriso dentro al pianto'. In precedenza aveva scherzato con il duo sanremese di 'Musica Leggerissima,' dicendo che non era in grado di distinguerli.

La cantante, che è salita sul palco con abito rosso e mascherina, aveva raccontato a Domenica In di aver contratto il Covid, un periodo in cui ha visto molti medici anche per le conseguenze del virus "È stata una tragedia. Mi ha preso alla pancia. Ho avuto dei mal di pancia bestiali. Poi è passato e il peggio è venuto dopo. Pare che smuova delle cose. Mi si sono gonfiati tutti i linfonodi e ho avuto un blocco intestinale. Ho visto più medici io che non so chi".