Power Book II: Ghost, su STARZPLAY in streaming da oggi

Disponible su STARZPLAY in streaming da oggi 21 novembre, con un episodio nuovo ogni domenica, la seconda stagione di Power Book II: Ghost prodotta dal rapper Curtis "50 Cent" Jackson e spin off del cosiddetto Universo Power.

La nuova stagione di Power Book II: Ghost inizia con Tariq ancora in fuga da un retaggio che lo perseguita. Sacrificherebbe qualsiasi cosa per salvare la sua famiglia per cui chiede aiuto a MacLean, Saxe e Tate. In cambio del loro aiuto deve tornare a lavorare per i Tejada. Nel frattempo Monet si chiede se Tariq sia una scelta giusta per la sua famiglia e i figli Dru e Diana mettono in dubbio le sue mosse, specialmente quando torna a fidarsi di Cane.

Locandina di Power Book II: Ghost

Il cast della seconda stagione di Power Book II: Ghost include Michael Rainey Jr. (Power, The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca) nei panni di Tariq St. Patrick, Mary J. Blige (Mudbound, The Umbrella Academy) nei panni di Monet Stewart Tejada, Shane Johnson (Power, Dietro le linee nemiche) nei panni di Cooper Saxe, Gianni Paolo (Ma, The Fosters) come Brayden Weston, Daniel Bellomy (The Real MVP: The Wanda Durrant Story) come Ezekiel 'Zeke' Cross, Paige Hurd (The Oval, Hawaii - Squadra cinque zero) nei panni di Lauren Baldwin, Cliff 'Method Man' Smith (The Deuce - La via del porno, La mia vita a Garden State) nei panni di Davis MacLean, Melanie Liburd (This is Us, Gypsy) come Caridad 'Carrie' Milgram.

A completare il cast Daniel Sunjata (Graceland, Manifest) nei panni di Mecca, Berto Colon (Inside Game, Orange Is the New Black) come Lorenzo Tejada, Woody McClain (The Bobby Brown Story, The New Edition Story) come Cane Tejada, Lovell Adams-Gray (Coroner, Slasher) nei panni di Dru Tejada, LaToya Tonodeo (The Oath - Il giuramento) come Diana Tejada, Alix Lapri (Power, Nella tana dei lupi) nei panni di Effie Morales e Paton Ashbrook (House of Cards - Gli intrighi del potere, Shameless) nei panni di Jenny Sullivan.

Power Book II: Ghost è prodotta da Courtney A. Kemp e Curtis "50 Cent" Jackson. Tutte le serie del cosiddetto Power Universe sono prodotte esecutivamente dalla creatrice e showrunner di Power Courtney A. Kemp attraverso la sua società di produzione End of Episode, Curtis "50 Cent" Jackson attraverso G-Unit Film and Television e Mark Canton attraverso Atmosphere Entertainment MM. Anche Chris Selak, Shana Stein e Bart Wenrich di End of Episode sono produttori esecutivi insieme a Brett Mahoney e Danielle De Jesus. La serie è prodotta per STARZ dalla Lionsgate Television.