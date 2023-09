Povere creature!, Willem Dafoe ammette: 'Mi si è spezzato il cuore perché non potevo promuoverlo a Venezia'

Lo sciopero degli attori ha impedito a Willem Dafoe di partecipare a Venezia 2023, dove è stato protagonista di ben tre film. L'attore ha ammesso che gli si è "spezzato il cuore" nel dover evitare la promozione dei progetti.

La mancata partecipazione al festival

Povere creature!: Willem Dafoe sul set

Willem Dafoe ha recitato in Povere Creature!, che ha vinto il Leone d'oro, Pet Shop Days e Finalmente L'alba. La star ha spiegato a Vanity Fair: "Essere a Venezia con tre film e non poter andare mi ha spezzato il cuore. Ma poi ho pensato: 'Lo è solo perché vuoi divertirti? Vivo in Italia ed è entusiasmante vedere gli amici, vestirsi eleganti. 'Il film vola oppure no in tempo reale?'. Quello è divertente".

Dafoe ha ribadito: "Coinvolgere gli attori è importante, in particolare per i film indipendenti. Ed è per questo che sono così grato nel sentire che abbiamo ricevuto un accordo per Gonzo Girl. E quindi pensi, se una piccola casa di produzione indipendente può farlo, perché non può farlo un grande studio? Ma mi sono sentito male per non aver potuto andare a Venezia".

Povere creature!, recensione: il mostruoso femminile nella risposta dark a Barbie

La situazione degli scioperi

La star ha raccontato: "Se non partecipiamo a questi festival cinematografici, se non partecipiamo alle vendite all'estero, prima di rendercene conto, guarderemo tutti dei film action tedeschi".

Willem Dafoe ha quindi parlato degli scioperi in corso ammettendo: "Mi sento strano quando non sto lavorando perché ho delle cose che volevo realizzare davvero tanto e chi lo sa ora se ritorneranno in piedi. Poi mi siedo e penso: 'Non essere egoista. Non pensare a te stesso, pensa al futuro'. Chiaramente ci sono delle questioni da risolvere". Tra i problemi che affrontano gli attori, infatti, ci sono i salari che diminuiscono nonostante i produttori aumentino i loro salari: "Non lo faccio per i soldi. Ma possono fregarti solo un certo numero di volte".