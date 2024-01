Povere creature!, Mark Ruffalo: 'Scoprii di avere un tumore al cervello dopo un sogno folle!'

Più di vent'anni fa Mark Ruffalo dovette convivere con la diagnosi di un tumore al cervello. La star di Povere Creature! ha ricordato quel periodo, raccontando di aver fatto un bizzarro sogno che lo spinse a rivolgersi ad un medico, poco prima che venisse informato della malattia.

"Mi svegliai probabilmente intorno alle tre del mattino e avevo fatto semplicemente questo folle sogno. Non era come qualsiasi altro sogno che avessi mai fatto" ha raccontato Ruffalo ai colleghi Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes nel podcast Smartless.

Un sogno premonitore

Mark Ruffalo, candidato all'Oscar al miglior attore non protagonista per Povere creature! di Yorgos Lanthimos, ha spiegato:"Era proprio come un 'Hai un tumore al cervello'. Non era nemmeno una voce. Era solo una pura conoscenza 'Hai un tumore al cervello e devi occupartene immediatamente'".

Il giorno successivo Ruffalo decise di recarsi dal medico:"Potevo sentirli parlare. La dottoressa entra ed è** come uno zombie, dice 'Hai una massa all'orecchio sinistro grande quanto una palla da golf. Non sappiamo cosa sia. Non possiamo dirlo sino a quando non avrai fatto una biopsia'".

All'epoca Ruffalo non disse subito della diagnosi alla moglie Sunrise, in quel periodo in attesa del loro primo figlio. Soltanto la sera prima dell'intervento chirurgico, l'attore informò la moglie della situazione:"Prima pensò che stessi scherzando, poi scoppiò a piangere e disse 'Ho sempre saputo che saresti morto giovane'".

Per fortuna, il tumore al cervello di Mark Ruffalo venne asportato e si rivelò benigno. A causa di questa esperienza, l'attore ebbe una paralisi facciale e rimase sordo all'orecchio sinistro. Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe, Mark Ruffalo ha ricevuto la quarta nomination agli Oscar in carriera, a distanza di tredici anni dalla prima volta.