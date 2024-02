Captain America: Brave New World, Mark Ruffalo anticipa il ritorno di Hulk, ma è un errore

Mark Ruffalo è famoso non solo per essere l'Hulk cinematografico del Marvel Cinematic Universe ma anche per essere propenso a lasciarsi scappare parecchie anticipazioni sul franchise. L'evento si è ripetuto al Santa Barbara International Film Festival, quando Ruffalo ha fatto capire che avrebbe ripreso il ruolo di Hulk in Captain America: Brave New World.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

A precisa domanda della presentatrice Anne Thompson, Ruffalo ha annuito e alla seconda domanda di Thompson:"Ti è permesso parlare di questo?" ha risposto:"Sì, sarà fantastico".

Peccato che l'informazione non sarebbe corretta. Secondo diverse fonti, Ruffalo non comparirà in Brave New World. In realtà l'attore avrebbe confermato che Brave New World sarebbe stato il prossimo film MCU e non che lui fosse nel cast.

L'equivoco virale

Nonostante il fraintendimento, la risposta di Ruffalo è diventata in breve tempo virale, soprattutto perché ha alimentato le aspettative dei fan sul personaggio di Harrison Ford, Thaddeus Ross e il suo alter ego nei fumetti, Red Hulk.

In passato, Mark Ruffalo ha spoilerato accidentalmente la fine di Avengers: Infinity War, nel 2017. Successivamente, ha trasmesso in diretta i primi venti minuti di Thor: Ragnarok, sempre accidentalmente, su Facebook durante la première mondiale del film. Inoltre, nel 2019, ha spoilerato il finale di Avengers: Endgame.

Mark Ruffalo ha ribadito che non ci saranno film MCU interamente dedicati a Hulk:"'Cosa faresti se avessi un film dedicato solo a Hulk?' mi chiese Feige. Dissi 'Vorrei portarlo dall'essere un tipo furioso ad un personaggio integrato'. Disse 'Va bene, lo faremo nel corso di quattro film. Non ti daremo mai un film dedicato solo a Hulk'. Non voglio deludere nessuno ma non succederà".