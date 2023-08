Povere creature! Emma Stone nel nuovo poster del film di Yorgos Lanthimos

Ancora un poster ufficiale per il film di Lanthimos che può essere visto in questi giorni anche alla Mostra di Venezia.

Searchlight Pictures ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale di Povere Creature!, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone protagonista che in questi giorni verrà presentato alla Mostra del cinema di Venezia.

Povere Creature! si basa sul libro scritto da Alasdair Gray in cui si racconta la storia di una donna che decide di suicidarsi annegando per sfuggire al marito violento, venendo però riportata in vita con il cervello della figlia che non era ancora nata. La sceneggiatura del film diretto da Yorgos Lanthimos è firmata da Tony McNamara.

Povere Creature! vede Emma Stone, musa di Lanthimos, nei panni di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella diventa salda nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e la liberazione.

Il film arriverà nelle sale americane l'8 dicembre 2023.

Povere creature!, Emma Stone è il risultato di un esperimento nel trailer del film di Yorgos Lanthimos

Dopo essere stata diretta da Lanthimos in La favorita, oltre a Povere Creature!, Emma Stone apparirà anche in AND, il secondo film del 2023 di Lanthimos.