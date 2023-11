Posso entrare? An ode to Naples, clip esclusiva del documentario di Trudie Styler, al cinema dal 6 novembre

Una clip esclusiva di Posso entrare? An ode to Naples, documentario di Trudie Styler sulla città più vivace d'Italia in uscita nei cinema dal 6 all'8 novembre.

Trudie Styler e il marito Sting si sono innamorati di Napoli. Il risultato è il documentario Posso entrare? An ode to Naples, in uscita nei cinema dal 6 all'8 dicembre distribuito da Luce Cinecittà. In occasione dell'uscita Movieplayer.it vi offre una clip esclusiva della variopinta pellicola.

Con il suo sguardo di straniera appassionata della città, in quasi due anni di frequentazione, Trudie Styler ha raccolto la sfida di un documentario in grado di narrare i contrasti della bellezza e del dolore, della luce e dell'oscurità di una città unica al mondo. Lasciando che sia la gente di Napoli a raccontare la propria storia, rivela una città di generosità e crudeltà, una città di luci e ombre.

Con interviste a don Antonio Loffredo, parroco ribelle e illuminato del quartiere Sanità, l'attore Francesco Di Levafondatore del Teatro NEST a San Giovanni a Teduccio, lo scrittore Roberto Saviano, l'artista Jorit, la canzone originale Neapolis di Clementino, ma anche le "forti guerriere" che combattono per le donne, i castagnari, Antonio, veterano delle Quattro Giornate di Napoli durante la seconda guerra mondiale.

Viaggio alla scoperta di Napoli

Posso entrare? An ode to Naples: Trudie Styler in una foto

Qui la nostra recensione di Posso entrare? An Ode To Naples. Il film è una produzione Big Sur, Mad Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Luce Cinecittà - che lo distribuisce nelle sale -, prodotto da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi, Lorenza Stella, Carlo Stella e sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screening.

"In quanto regista di origine britannica ma residente in America, sono la definizione di outsider" dichiara Trudie Styler. "Ho una casa in Italia da due decenni, ma come vi dirà ogni napoletano, la Toscana non è Napoli. Sophia Loren l'ha detto meglio: non sono italiana, sono napoletana. Napoli è una cultura a sé. Quello che i miei occhi hanno da offrire a Napoli è estrema meraviglia, estrema curiosità. Occhi freschi che possono guardare la città con dettaglio e compassione. Napoli è sopravvissuta per 3000 anni. Non è affatto una nuova realtà da raccontare, ma ne è una assolutamente straordinaria".