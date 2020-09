Possessor: Andrea Riseborough nelle foto dell'horror di Brandon Cronenberg

Buon sangue non mente, come mostrano le prime immagini di Possessor, horror firmato da Brandon Cronenberg, figlio di David Cronenberg, che vede tra le interpreti Andrea Riseborough e Jennifer Jason Leigh.

Possessor: un primo piano di Andrea Riseborough

Possessor: un primo piano di Andrea Riseborough

Possessor racconta la storia dell'agente Tasya Vos (Andrea Riseborough) che lavora per un'organizzazione segreta che utilizza una tecnologia legata agli impianti cerebrali per prendere possesso del corpo di altre persone, portandole a compiere degli omicidi per clienti molto benestanti.

Nel cast del progetto di Brandon Cronenberg, che aveva debuttato alla regia con Antiviral, ci sono anche Tuppence Middleton, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh, Rossif Sutherland e Raoul Bhaneja.

Possessor: una scena dell'horror

In un'intervista a Empire, Brandon Cronenberg ha riflettuto sull'attuale livello di tecnologia che non è poi così distante da quello visto in Possessor. Per quanto riguarda l'influenza paterna, il regista ha dichiarato:

"Lui mi ha creato, letteralmente. Ho una buona relazione con mio padre, ma non ci sediamo al tavolo a parlare di orrore e corpi smembrati. Le persone tendono a fare paragoni, ma i miei film sono un'onesta espressione delle mie ossessioni personali."