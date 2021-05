Portal, J.J. Abrams conferma: il film è ancora in lavorazione

Curiosi di sapere se il film di Portal è ancora nei piani di Warner Bros.? A darvi una risposta è J.J. Abrams, che con la sua Bad Robot è tra i produttori della pellicola.

J.J. Abrams al Comic-Con per presentare Il risveglio della forza

Il regista, sceneggiatore e produttore J.J. Abrams ha un'agenda piuttosto piena, considerati i numerosi progetti in cui è coinvolto, ma in una recente intervista con IGN ha voluto rassicurare i fan del celebre franchise di videogiochi sviluppato da Valve sullo status dei lavori del suo adattamento cinematografico: "Al momento abbiamo una sceneggiatura in fase di stesura per il film di Portal di Warner Bros. E siamo molto entusiasti del concept e del pitch, quindi sentiamo che il progetto stia davvero decollando".

J.J. Abrams non ha fatto nomi, quindi non abbiamo idea di quali sceneggiatori stiano lavorando al progetto, né se hanno già in mente dei possibili registi a cui affidarlo, ma dopotutto sono passati 8 anni da quando fu inizialmente annunciato, quindi non ci aspettiamo di ricevere tutte le informazioni in un sol momento.

"C'è un potenziale enorme per tante ragioni, e una di queste è la narrazione limitata del gioco, che per quanto ingegnoso sia, permette di ampliare ancora di più quel mondo, dandogli un grande potenziale di base. Sarà davvero divertente" continua Abrams, e come notano i colleghi di IGN, questo potrebbe essere un indizio del fatto che il primo film si concentri principalmente sul primo capitolo dei videogiochi, dato che il secondo espande non poco la narrazione, andando a esplorare più a fondo alcuni aspetti ed elementi del mondo di Portal. Per scoprirlo, però, dovremo attendere ulteriori aggiornamenti in merito.