Pornhub propone il primo titolo non porno: il documentario Shakedown

Pornhub ha distribuito online il suo primo film non porno proposto ai propri utenti: il documentario Shakedown.

Il progetto è stato ideato da Leilah Weinrub ed è legato ad alcune esibizioni proposte al Whitney Museum e al MoMA negli ultimi tre anni.

Shakedown racconta la storia delle donne e degli uomini che frequentano il mondo degli strip club per lesbiche a Los Angeles. Il montaggio finale è stato realizzato attingendo ai video girati in 15 anni da Weinraub e offre un approccio a questa realtà pieno di umorismo, sensualità e informazioni.

Il film verrà distribuito in streaming gratuitamente su Pornhub durante tutto il mese di marzo per poi essere trasmesso da Criterion Channel e successivamente essere inserito nel catalogo di iTunes.

La regista ha dichiarato: "C'è un'opportunità molto interessante ora di presentare film nello spazio artistico, c'è una maggiore apertura alla diversità e ai contenuti e un modo diverso di narrare". Weinraub punta inoltre ad attirare l'attenzione delle donne iscritte a Pornhub, sito che può contare su 115 milioni di visite quotidiante, con oltre 39 miliardi di ricerche compiute ogni anno e 1.36 milioni di ore di nuovi contenuti caricati.

Alex Klein, brand director di Pornhub, ha dichiarato: "Questo film è parte di un impegno generale più grande nel sostenere l'arte. Vogliamo essere considerati come una piattaforma che gli artisti e i creatori possono usare. Abbiamo visto artisti che hanno caricato sul sito i loro contenuti che non hanno trovato posto su YouTube e Vimeo, non permettendo scene di nudo. Per noi è un debutto nel proporre un lungometraggio. Siamo davvero entusiasti".

Weinraub sarà coinvolta nella gestione di uno spazio online dove gli utenti possono anche interagire e una volta alla settimana l'artista interagirà con le persone collegate online.