Braccio di Ferro diventa un maniaco assetato di sangue nel primo trailer dell'horror Shiver Me Timbers

Dopo un recente primo sguardo attraverso alcune immagini promozionali, è stato diffuso online il primo trailer della parodia horror di Braccio di Ferro degli ITN Studios, ufficialmente intitolata Shiver Me Timbers.

Il successo del recente film a basso costo Winnie the Pooh: Sangue e Miele ha portato alla rivisitazione in chiave horror di una serie di classici d'animazione e il marinaio mangia-spinaci è l'ultimo personaggio amato a essere trasformato in un assassino assetato di sangue per un progetto indie di prossima realizzazione.

Descritto come uno "slasher crudo e sanguinolento", è bene chiarire che il film di ITN non è collegato al Twisted Childhood Universe, alias "Poohniverse". Stephen Murphy interpreterà il personaggio principale. Rene August è il produttore e William Stead è il regista.

La storia dell'iconico personaggio

Braccio di Ferro fu creato da Elzie Crisler Segar e apparve per la prima volta il 17 gennaio 1929 nella striscia a fumetti giornaliera Thimble Theatre della King Features. Negli anni '30, Max Fleischer produsse una serie di cortometraggi a cartoni animati di Popeye the Sailor per la Paramount Pictures.

Nel corso degli anni, il marinaio mangia-spinaci è apparso in vari altri cartoni animati, fumetti e programmi radiofonici, rimanendo incredibilmente popolare ancora oggi. Nel 2010, la Sony Pictures aveva annunciato un nuovo film d'animazione con gli scrittori de I Puffi Jay Scherick e David Ronn alla sceneggiatura e il leggendario Genndy Tartakovsky alla regia. Alla fine il progetto è stato abbandonato, ma all'inizio di quest'anno abbiamo appreso che un nuovo film live-action su Braccio di Ferro è in fase di sviluppo presso la Chernin Entertainment con una sceneggiatura scritta da Michael Caleo per la King Features.

Il personaggio è apparso solo una volta in live-action, interpretato da Robin Williams, nel film di Robert Altman Popeye del 1980, che ha suscitato molte polemiche.