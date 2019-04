Poltergeist: i fratelli Russo dagli Avengers al remake horror?

Dopo le avventure deli Avengers, per i fratelli Joe e Anthony Russo potrebbe arrivare il remake di Poltergeist, la pellicola maledetta di Tobe Hooper!

Uno dei prossimi progetti dei fratelli Russo, dopo il boom di Avengers: Endgame, potrebbe essere un remake dell'horror storico Poltergeist!

A quanto pare i nomi grossi della Marvel, ovvero i registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo, hanno avuto il via libera da parte della MGM di scegliere qualunque titolo dalla loro collezione per avere idee o per tirare fuori nuovi film da pellicole già esistenti. Secondo il portale Deadline, i due hanno già puntato Poltergeist, il classico del 1982 di Tobe Hooper, che è già stato 'trattato' con poco successo nel 2015.

Poltergeist: un'inquietante immagine tratta dall'horror soprannaturale

Nel maggio di quell'anno, infatti, è arrivato sugli schermi il remake di Poltergeist, rilasciato da 20th Century Fox e MGM. A occuparsi di questa versione della storia di una famiglia che si trasferisce in una casa apparentemente perfetta, ma in realtà tormentata da spiriti malvagi, sono stati Sam Raimi e il regista Gil Kenan. Protagonisti Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris, Saxon Sharbino e Jane Adams.

Il film originale di Hooper ha un'inquietante reputazione: infatti la piccola protagonista Heather O'Rourke aveva quasi terminato le riprese del terzo capitolo di Poltergeist: demoniache presenze quando fu ricoverata d'urgenza in ospedale e morì, a soli dodici anni, il 1 febbraio 1988. La tragica e prematura scomparsa della ragazzina è il tassello più inquietante della maledizione di Poltergeist, che ad oggi è considerato uno dei film maledetti della storia del cinema, per le numerose morti tra cast e troupe.