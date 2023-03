Pokémon Detective Pikachu 2: Jonathan Krisel in trattative per la regia

Il regista di Portlandia è in trattative per occuparsi del sequel del film in live-action ambientato nel mondo dei Pokemon.

Come riportato da Deadline, Legendary Entertainment ha ufficialmente messo in cantiere il sequel di Pokémon: Detective Pikachu, con Jonathan Krisel in trattative per la regia.

Chris Galletta scriverà la sceneggiatura del seguito del film che nel 2019 ha conquistato il box-office internazionale.

Detective Pikachu è stato diretto da Rob Letterman e interpretato da Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Justice Smith e Kathryn Newton. È stato distribuito da Warner Bros il 10 maggio 2019 e ha incassato più di 430 milioni di dollari al box-office. Anche se al momento non è stato concluso alcun accordo e non è stato confermato nulla, gli addetti ai lavori ritengono che Reynolds avrà un ruolo nel prossimo sequel.

Krisel è noto per aver co-creato, scritto e prodotto Portlandia, nonché per la regia e la produzione di Baskets con Zach Galifianakis per FX. Lo sceneggiatore Galletta è noto per aver scritto The Kings of Summer.