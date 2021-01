Point Break: Patrick Swayze e il "segreto" sotto la maschera

Un segreto avvolge una scena di Point Break - Punto di rottura in cui Patrick Swayze e gli altri attori indossano le maschere degli ex presidenti.

Point Break - Punto di rottura si apre con le indagini su una serie di rapine in banca da parte degli "ex presidenti": una banda di ladri che indossano maschere di gomma di Ronald Reagan, interpretato da Patrick Swayze, Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, e Jimmy Carter.

Point Break: un'immagine del film

In realtà un segreto avvolge la scena della rapina: non è Swayze ad indossare la maschera di Reagan durante la sequenza dell'inseguimento, bensì Scott Wilder, la sua controfigura. Questo accadde perché Swayze in quel momento si trovava in Europa per il tour promozionale di Ghost - Fantasma.

Patrick Swayze e Keanu Reeves in Point Break

Bodhi, interpretato da Swayze, indossa la maschera di Ronald Reagan ed è l'unico membro degli "ex presidenti" a non sparare mai durante le riprese. Nella vita reale, invece, Reagan fu vittima di un tentato omicidio il 30 marzo 1981.

Nella parte inferiore del poster di Point break, Punto di rottura si possono vedere i membri della banda con le maschere dei presidenti. Swayze non si presentò per il servizio fotografico, quindi gli attori erano solo tre: Bojesse Christopher, il cui personaggio normalmente indossava la maschera LBJ, posò per tutto il servizio con la maschera di Reagan normalmente indossata da Swayze.