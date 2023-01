Pluto TV, febbraio 2023: le novità in catalogo tra Natalie Portman e film romantici

A febbraio 2023 Pluto TV si trasforma nel canale più romantico della televisione: il servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount propone film speciali da guardare per la festa di San Valentino. Ma le sorprese non finiscono qui, in arrivo un canale dedicato agli amanti del western e degli show vintage.

I GRANDI CULT ARRIVANO SU PLUTO TV

A febbraio su Pluto TV arrivano tanti contenuti imperdibili e nuovi canali dedicati per riguardare alcuni degli show che hanno fatto la storia della televisione. Dal 23 gennaio si accende il canale dedicato alla storica serie Autostop per il cielo un angelo in prova viene rispedito sulla Terra, unisce le forze con un ex-poliziotto per assistere le persone in difficoltà.

Dal 30 gennaio si accende Pluto TV Western un'incredibile selezione di film epici come La collina degli stivali, Little Rita nel West, Quel maledetto giorno d'inverno... Django e Sartana all'ultimo sangue.

Nel mese di febbraio, invece, tutti i martedì dalle 21.30 su Pluto TV Film Commedia va in onda il ciclo Dal Libro al Film con una selezione di alcuni dei film più visti tratti dai libri più amati come Agatha Christie: Dieci Piccoli Indiani, Qui dove batte il cuore, il celebre film del 2000 con una giovanissima Natalie Portman, in onda il 14 febbraio, Scambio d'Identità e La Colazione dei Campioni.

UN CANALE SPECIALE DEDICATO AL GIRL POWER

Su Pluto TV arriva Super! Girl Power, il canale interamente dedicato alle giovani ragazze e ai loro sogni, qualsiasi essi siano. Tra i contenuti disponibili nel mese di febbraio due tra le serie più amate dal pubblico teen. True Jackson: la quindicenne True ha una grande passione per la moda e d'un tratto viene assunta come vicepresidente di un'importante maison, ma i nuovi colleghi non sono entusiasti di averla come capo.

Tra gli show disponibili anche The Astronauts: cinque ragazzini, figli di importanti scienziati in procinto di partire per una missione spaziale, si intrufolano in un'astronave e vengono accidentalmente spediti nello spazio.

L'AMORE È SEMPRE ON AIR SU PLUTO TV

Dal 1° febbraio Pluto TV Film Romantici si trasforma in Pluto TV in Love, il canale speciale per soddisfare ogni genere di fantasia romantica. Tra i titoli disponibiliLaws of Attraction - Matrimonio in appello, Tutta colpa di Sara, Alex & Emma, Toy Boy, Tentazioni Irresistibili, Paper Heart e una selezione dei TV movies più amati come Ricomincio da San Valentino, L'ora dolce dell'amore, Volo Notturno, Addestramento d'amore, Inaspettate Passioni e Amnesia d'amore. Dal 3 febbraio, si accende anche VH1+ Love Music il canale dedicato alle canzoni d'amore più belle di tutte i tempi in cui trovare la colonna sonora perfetta per coppie, single e cuori di pietra.

Questo è solo un assaggio delle tantissime sorprese in arrivo.