Pluto TV: i nuovi canali in arrivo nel 2023

Pluto TV ha in serbo della novità interessanti per il mese di Gennaio 2023: dalle prime due stagioni di Peaky Blinders, fino ai nuovi canali come quello dedicato ad Arnold.

A gennaio Pluto TV stupisce il suo pubblico con una programmazione sorprendente dedicata grandi e piccini: da Il mio amico Arnold con un nuovo canale speciale dedicato fino ai più cattivi e terribili fratelli della criminalità inglese.

Il 27 gennaio dalle 21.30 su Pluto TV Crime imperdibile appuntamento con i fratelli Shelby, con le prime due stagioni di Peaky Blinders, la serie con Cillian Murphy e Tom Hardy che ha ammaliato il pubblico di tutto il mondo. Il 28 gennaio alle 21.30 va in onda DCI Banks, serie TV crime inglese, con Monica Dolan e Sian Breckin. L'agente Alan Banks lavora alla risoluzione di casi di omicidio assieme collaboratrice Annie Cabbot. Per gli appassionati del genere gli appuntamenti non finiscono qui, in onda nel corso del mese anche Wallander, Whitechapel, Scott & Bailey e Broadchurch.

A gennaio disponibile su Pluto TV Il mio amico Arnold un canale speciale dedicato all'omonima serie cult, tra le più apprezzate della TV. Il 6 gennaio si spengono le luci delle feste e si accende Super! Danger and Thunder! Henry Danger e i Thunderman sono riuniti con un'unica missione: farvi ridere! Dal 13 gennaio arriva Mai dire sì, il canale dedicato all'investigatrice Laura Holt. Il 20 gennaio, i Vip aprono le porte delle loro "cribs" sul canale Case pazzesche. Dal 27 gennaio, infine, è tempo di ballare al ritmo dei più grandi successi del nostro Paese su VH1+ Canzoni Italiane, il canale interamente dedicato alle hit della musica italiana, per prepararsi in vista di Sanremo 2023!

Ogni anno è una pagina bianca pronta ad accogliere tutte le storie che vogliamo raccontare. Nel caso fossimo alla ricerca di ispirazione, su Pluto TV Film ogni sabato dalle 21.00 arriva il ciclo "Storie di nuovi inizi". Il 7 gennaio va in onda Main Street, uno straniero giunge in una cittadina piegata dalla recessione con un piano per salvarla. La settimana successiva, il 14 gennaio verrà trasmesso Personal Effects, giallo in cui si narrano le vicende di Walter, che dopo il brutale omicidio della sorella, torna a vivere con la madre. Il 21 gennaio, su Pluto TV Film va in onda Il Diario dell'Amore, l'amicizia tra un architetto vedovo e un'adolescente alla ricerca del padre che riescono a realizzare un sogno.