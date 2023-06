Darren Aronofsky: il suo nuovo film potrà essere visto in un solo cinema

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, il nuovo film di Darren Aronofsky potrà essere visto in un solo cinema in tutto il mondo.

Mentre gran parte dell'industria cinematografica si batte per far arrivare i propri contenuti al maggior numero di spettatori possibile, un regista sta abbracciando il modello opposto: Darren Aronofsky, il cui ultimo lavoro, The Whale, ha riscosso un grande successo, sta ultimando il suo nuovo film, "Postcard from Earth", che sarà visibile solo in un cinema in tutto il mondo.

Il luogo prescelto è il MSG Sphere, che aprirà a Las Vegas quest'autunno e offrirà un'esperienza di proiezione unica e immersiva grazie ad uno schermo LED 16K e un sistema audio super moderno. La nuova pellicola di Aronofsky, ancora in fase di post-produzione, è stata girata dal regista insieme al suo collaboratore di lunga data Matthew Libatique.

A proposito del progetto il cineasta, durante un'intervista di The Hollywood Reporter, ha affermato: "Vedo il MSG Sphere come una grande opportunità per strappare le persone dalla scintilla e dal trambusto della Strip di Las Vegas, con tutta la sua follia costruita dall'uomo, e immergerle il più completamente possibile nella meraviglia, nel senso di stupore e nella bellezza del mondo naturale."

"Postcard from Earth è un viaggio di fantascienza verso il nostro futuro, in cui i nostri discendenti riflettono sul valore della Terra", ha detto Darren Aronofsky. "Il cinema è un medium immersivo che trasporta il pubblico al di fuori della propria vita quotidiana, che sia nella fantasia e nell'evasione, in un altro luogo, o nell'esperienza soggettiva di un'altra persona. MSG Sphere è un tentativo di aumentare al massimo questa immersione".