Pixar: lo studio è preoccupato e insoddisfatto per la distribuzione dei film su Disney+

Luca sarà il prossimo film Pixar a debuttare esclusivamente su Disney+, seguendo l'approccio alla distribuzione scelto anche per Soul, e alcuni membri dello studio, mantenendo l'anonimato, hanno espresso le proprie critiche.

Il lungometraggio animato ambientato in Italia sarà disponibile in streaming ma non a fronte di un pagamento di 29.99 dollari, come accaduto invece con Mulan e Raya e l'ultimo drago.

Un membro dello staff della Pixar ha dichiarato a Insider: "Luca non ha nemmeno un prezzo premium. Lo rende inferiore? Penso sia difficile da accettare".

Un'altra fonte dello studio che ha parlato al sito ha sostenuto: "Non vogliamo che sia semplicemente un titolo disponibile su Disney+. Questi film sono stati creati per il grande schermo. Vogliamo che li vediate senza distrazioni, senza guardare i vostri telefoni".

Tra le fila della Pixar ci sarebbe inoltre una certa insoddisfazione nei confronti della distribuzione di Soul in streaming. I responsabili della Disney sembra si stia apprezzando i dati delle visualizzazioni del lungometraggio vincitore del premio Oscar, ma c'è chi si chiede "Se questi film non stanno incassando 1 miliardo di dollari, è una situazione che nuoce la società?".

Un animatore che lavora per lo studio ha aggiunto: "Tutti sono preoccupati pensando alla possibilità di perdere il proprio lavoro nel caso in cui la Disney non considerasse i nostri film come un successo dal punto di vista economico".

Un altro animatore ha infine sottolineato: "Non ci saranno cambiamenti nel modo in cui realizziamo i film. Quello è l'elemento importante, si tratta di un'opera d'arte".