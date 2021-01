Pixar Popcorn, su Disney+ in streaming da oggi

Disney Plus ha messo a disposizione in streaming per tutti gli utenti Pixar Popcorn, la collezione, composta da 10 mini cortometraggi, che vede protagonisti i personaggi dei film Pixar più amati!

Pixar Popcorn è la serie di cortometraggi che mostra i protagonisti di tanti lungometraggi animati dello studio di nuovo sugli schermi per vivere delle brevi avventure: al suo interno troveremo Dancing with the Cars, Unparalleled Parking, Soul of the City, Cookie Num Num, Chore Day The Incredibles Way, Dory Finding, A Day in the Life of the Dead, To Fitness and Beyond, e Fluffy Stuff with Ducky & Bunny. I personaggi sono tratti da film di successo come il recente Soul che ha debuttato proprio in streaming a Natale, Alla ricerca di Nemo, Gli incredibili, Toy Story, Cars e Coco.

Locandina di Pixar Popcorn

L'annuncio del progetto era stato compiuto a dicembre in occasione della presentazione dei titoli che arriverranno durante il 2021 e nelle prossime stagioni cinematografiche e televisive sugli schermi. Pixar Popcorn è solo l'ultima di tante novità in catalogo a gennaio 2021 su Disney Plus, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi inediti.