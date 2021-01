Pixar Popcorn: il trailer dei corti animati in arrivo su Disney+

Pixar Popcorn è la serie di cortometraggi in arrivo su Disney+ di cui online è stato condiviso un nuovo trailer che mostra i protagonisti di tanti lungometraggi animati dello studio di nuovo sugli schermi per vivere delle brevi avventure.

Il filmato è infatti un esilarante montaggio che svela i titoli delle storie in arrivo il 22 gennaio sulla piattaforma di streaming.

La collezione di dieci cortometraggi intitolata Pixar Popcorn sarà composta da Dancing with the Cars, Unparalleled Parking, Soul of the City, Cookie Num Num, Chore Day The Incredibles Way, Dory Finding, A Day in the Life of the Dead, To Fitness and Beyond, e Fluffy Stuff with Ducky & Bunny.

I personaggi sono tratti da film di successo come il recente Soul che ha debuttato proprio in streaming a Natale, Alla ricerca di Nemo, Gli incredibili, Toy Story, Cars e Coco.

L'annuncio del progetto era stato compiuto a dicembre in occasione della presentazione dei titoli che arriverranno durante il 2021 e nelle prossime stagioni cinematografiche e televisive sugli schermi.