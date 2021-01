Disney+, gennaio 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

Gennaio 2021 è un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Disney+: dal film 'Pieces of a woman' con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf alla serie Marvel Studios: Legends che precede gli attesissimi Falcon and the Winter Soldier e Loki. Tra le serie TV da vedere in streaming su Disney+ inoltre, segnaliamo Wandavision basata sui personaggi della Marvel Comics: Wanda Maximoff e Visione.

Serie Tv e Film

Wandavision (prima stagione) - dal 15 gennaio 2021

(prima stagione) - dal 15 gennaio 2021 Onward - Oltre la Magia - dal 6 gennaio 2021

- dal 6 gennaio 2021 Marvel Studios: Legends (prima stagione) - dall'8 gennaio 2021

(prima stagione) - dall'8 gennaio 2021 Pixar Popcorn (prima stagione) - dal 22 gennaio 2021

(prima stagione) - dal 22 gennaio 2021 Le cronache di Narnia: Il Viaggio del Veliero - dal 29 gennaio 2021

- dal 29 gennaio 2021 PJ MAsks - SuperPigiamini (prima stagione) - dal 29 gennaio 2021

Documentari

700 Squali - dal'1 gennaio 2021

- dal'1 gennaio 2021 Amelia Earhart: Una Vita in Volo - dal 22 gennaio 2021

- dal 22 gennaio 2021 Wild Uganda - dal 22 gennaio 2021

- dal 22 gennaio 2021 La Legge degli Squali - dal'1 gennaio 2021

- dal'1 gennaio 2021 A Tavola con gli Squali - dal'1 gennaio 2021

Per combattere la nostalgia delle feste

Dumbo

Alice attraverso lo specchio

Il Re leone

Aladdin

Il ritorno di Mary Poppins

Lilli e il Vagabondo

Maleficent

Mulan

Ritorno al bosco dei 100 acri

Il drago invisibile

ONWARD - OLTRE LA MAGIA

Onward: una scena del film Pixar

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l'inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell'epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili. Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.

MARVEL STUDIOS: LEGENDS

Marvel Studios: Legends è un appassionante ripasso sulle storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle prossime serie che debutteranno in anteprima su Disney+. I primi due episodi saranno incentrati su Wanda Maximoff e Visione.

WANDAVISION

WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, ma che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

PIXAR POPCORN

Pixar Popcorn è una collezione di mini cortometraggi con i personaggi Pixar protagonisti di nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori Pixar.

LE CRONACHE DI NARNIA: IL VIAGGIO DEL VELIERO

Di ritorno a Narnia per unirsi al Principe Caspian per un viaggio sul maestoso vascello reale conosciuto come "Veliero dell'Alba", Lucy, Edmund e il loro cugino Eustace incontrano tritoni, draghi, nani e un gruppo errante di guerrieri perduti. Avvicinandosi ai confini del mondo, la loro incredibile avventura in mare salpa verso una conclusione emozionante, ma incerta.