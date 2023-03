Nathan Lane: "Robin Williams mi ha aiutato a evitare di fare coming out contro la mia volontà, era un santo"

Nathan Lane ha rivelato che una volta Robin Williams lo ha aiutato a evitare di dichiararsi gay contro la sua volontà durante un'ospitata alla tv nazionale. L'anno era il 1996 e Lane e Williams erano impegnati nel tour promozionale di Piume di struzzo di Mike Nichols, remake de Il vizietto in cui interpretano una coppia gay che cerca di sposare il figlio con la figlia di una coppia conservatrice.

Robin Williams in Piume di struzzo

Nathan Lane ha rievocato l'episodio durante un'ospitata al Sunday Today, confessando di essersi sentito nervoso all'idea di fare un'intervista su The Oprah Winfrey Show poiché Piume di struzzoera uno dei suoi primi ruoli cinematografici importanti, e all'epoca non voleva dichiararsi pubblicamente gay.

"Non ero affatto preparato per questo", ha confessato l'attore. "E di certo non ero pronto per andare in tv e dire che ero gay. Volevo solo parlare di come avessi finalmente ottenuto una parte importante in un film, non volevo parlare della mia sessualità".

Ovviamente, Nathan Lane sapeva che interpretare un personaggio gay nel film avrebbe reso la discussione sulla sua sessualità nella vita reale "quasi inevitabile", ma non era ancora pronto a farlo.

"Non credo che Oprah stesse cercando di farmi fuori, ma in anticipo ho detto a Robin, 'Non sono preparato. Ho tanta paura di andare là fuori e parlare con Oprah. Non sono disposto a discutere del fatto che sono gay alla televisione nazionale. Non sono pronto", ha detto Lane. "Lui ha risposto, 'Oh, va bene, non preoccuparti, non dobbiamo parlarne. Non ne parleremo.'"

Secondo Lane, Oprah Winfrey gli ha fatto una serie di domande che lo invitavano a fare coming out, ma Robin Williams "ha deviato il discorso e mi ha protetto perché era un santo. Era un'anima bella e sensibile".