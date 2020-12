Anche Disney sarebbe contraria al ritorno di Johnny Depp in uno dei suoi franchise più popolari, Pirati dei Caraibi. Ad affermarlo è un pezzo dell'Hollywood Reporter (via Screen Rant) in cui viene rivelato come la Casa di Topolino abbia rifiutato la proposta del produttore Jerry Bruckheimer di avere anche solo un cameo di Jack Sparrow nel nuovo film.

Johnny Depp nel film Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Molti sono rimasti indignati dalla scelta di Warner Bros. di licenziare Johnny Depp dal franchise di Animali Fantastici a seguito della sconfitta in tribunale dell'attore nella contro il tabloid inglese The Sun, ma anche altri lidi non sembrano promettere maggiore fortuna.

Un recente report avrebbe infatti reso nota la volontà di un'altra major, Walt Disney Company, di dissociarsi dall'attore, almeno per quanto riguarda il franchise di Pirati dei Carabi.

Margot Robbie agli Oscar 2018

"Disney si era già allontanata dall'idea di un futuro che prevedeva il ritorno di Johnny Depp nella saga di Pirati dei Caraibi, anche se non aveva mai ufficialmente tagliato i ponti con l'attore" si legge nel pezzo di THR "Bruckheimer, che è sempre stato uno dei più grandi sostenitori di Depp, e in passato aveva affermato che l'incidente del dito era avvenuto perché 'gli era rimasto incastrato il dito nella portiera dell'auto', sperava di fargli fare almeno una breve apparizione nei panni di Jack Sparrow nel prossimo progetto a tema, che dovrebbe essere il reboot al femminile con protagonista Margot Robbie. Ma Disney si è rifiutata".

Sembrerebbe dunque che la carriera di Johnny Depp stia continuando a subire brutti colpi, almeno al momento. Vedremo se il nuovo processo contro la Heard, ora programmato per iniziare a maggio 2021, porterà alla luce nuove informazioni, e cambierà o segnerà definitivamente la sorte professionale dell'attore.