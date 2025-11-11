Orlando Bloom posa con l’attrice vestita da Katy Perry per Halloween: la foto è virale

Sta facendo discutere sul web una foto di un party di Halloween in cui la star de Pirati dei Caraibi ha posato con un'attrice vestita da Katy Perry sul Blue Origin.

Orlando Bloom è comparso al fianco dell'attrice Rachel Lynn Matthews in alcuni scatti pubblicati su Instagram di un party di Halloween in cui Matthews era travestita da Katy Perry.

Il costume di Matthews era proprio il look della popstar con la tuta blu indossata per partecipare al discusso viaggio spaziale sul Blue Origin organizzato da Jeff Bezos.

La foto di Orlando Bloom con l'attrice travestita da Katy Perry

Nelle foto, si vede Bloom travestito da scheletro immortalato con un braccio intorno alle spalle dell'attrice che indossa un body blu e una parrucca nera, un esplicito riferimento al look sfoggiato da Perry durante il suo volo con Blue Origin.

In un altro scatto molto discusso, Matthews ha ricreato la foto in cui Katy Perry bacia il suolo dopo il rientro sulla Terra, aggiungendo la scritta 'Take Up Space!'.

La separazione tra Katy Perry e Orlando Bloom

La separazione tra la popstar e l'attore è stata ufficializzata lo scorso 3 luglio. L'ex coppia ha diversi amici in comune tra cui proprio i coniugi Bezos: la moglie dell'imprenditore, Lauren, era tra i passeggeri del volo di Blue Origin proprio insieme a Katy Perry.

Una fonte ha commentato mesi fa con queste parole la separazione tra Katy Perry e Orlando Bloom: "Katy ha tutta l'intenzione di mantenere un rapporto positivo e rispettoso con Orlando. È il padre di sua figlia, e questo per lei viene sempre prima di tutto" disse a People.

"Hanno passato molto insieme, e anche se hanno deciso di prendere strade diverse, tra loro resta un profondo rispetto reciproco. Sono ancora in contatto e co-genitori di Daisy. Per il bene della bambina, sono impegnati a mantenere un rapporto amichevole". Al momento, non ci sono stati commenti pubblici né dall'entourage di Perry né da quello di Bloom in merito alla vicenda delle foto pubblicate da Rachel Lynn Matthews.