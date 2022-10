"Johnny Depp tornerà nel prossimo film di Pirati dei Caraibi per $ 300 milioni", afferma una fonte anonima

Secondo quanto riferito da una fonte anonima, Johnny Depp sarebbe in procinto di firmare un contratto per tornare nel prossimo film di Pirati dei Caraibi per una cifra da capogiro.

Da quando ha vinto il processo per diffamazione contro Amber Heard, Johnny Depp si è dedicato ad un tour con Jeff Beck e al "reboot" della sua carriera cinematografica: per tornare a recitare nei Pirati dei Caraibi Disney sarebbe disposta ad offrigli 300 milioni di dollari, almeno secondo quando riferito da una fonte anonima.

Depp ha appena finito di interpretare re Luigi XV e, secondo quanto riporta la rivista Poptopic, una fonte vicina all'attore avrebbe affermato che la star sarebbe in procinto di tornare a recitare nei panni di Capitan Jack Sparrow: "Hanno contattato Johnny prima del processo per diffamazione contro Amber Heard e gli hanno chiesto se sarebbe stato interessato a tornare per un altro film sui pirati, o magari anche due."

"Secondo quanto riferito, l'accordo prevede che Johnny ritorni nei panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 e in una serie spin-off Disney Plus sui primi anni di vita del Capitano della Perla Nera. Quello che posso dire è che lo studio ha già scritto una bozza per un film su Jack Sparrow, quindi sono molto fiduciosi che Johnny li perdonerà e riporterà in vita il suo personaggio iconico", ha concluso la fonte.

L'insider di Poptopic afferma che Disney starebbe pensando di offrire 300 milioni di dollari a Johnny Depp per il suo eventuale ritorno, anche se almeno per adesso non è stato ancora concordato niente. Se la star decidesse di tornare a recitare nel franchise, questa sarebbe probabilmente una delle più grandi vittorie di sempre per Depp, considerando che anni fa Disney lo scaricò senza avere alcuna prova della veridicità delle accuse mosse nei suoi confronti da Amber Heard.