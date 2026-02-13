Pirati dei Caraibi 6, Margot Robbie sarà davvero la protagonista? La risposta di Jerry Bruckheimer

Il produttore di Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, è tornato a parlare del possibile coinvolgimento di Margot Robbie nel prossimo film. Il sesto capitolo dell'iconica saga di cappa e spada è attualmente in lavorazione e nonostante i dettagli siano ancora poco chiari, si parla da tempo del coinvolgimento di Margot Robbie.

Il film potrebbe introdurre il figlio del personaggio di Johnny Depp, il pirata Jack Sparrow, volto principale dell'intero franchise, proprio al fianco della star di Cime tempestose. Intervistato da Entertainment Tonight, Bruckheimer ha parlato per la prima volta del coinvolgimento dell'attrice.

Jerry Bruckheimer conferma i contatti con Margot Robbie

Il produttore ha risposto: "Ci siete vicini in parte. Penso che stiate andando nella direzione giusta" ha chiosato Bruckheimer. Nonostante la risposta criptica che sembra una conferma implicita del coinvolgimento di Robbie nel progetto, Jerry Bruckheimer ha confermato che il team ha avuto una conversazione con la star di Barbie.

Jerry Bruckheimer sul set di un film

Il team di lavoro, secondo Bruckheimer, 'adora Margot Robbie'. In precedenza, la star di Cime tempestose aveva in realtà dichiarato che il suo film fosse finito nel dimenticatoio ma le sue dichiarazioni furono poi smentite dalle dichiarazioni di Bruckheimer, che non smentì la presenza di Robbie nel film.

Johnny Depp tornerà come Jack Sparrow?

La domanda ricorrente dei fan riguarda però Johnny Depp: gli spettatori rivedranno ancora Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi? Bruckheimer aveva già parlato della possibilità che Depp riprenda il ruolo del Capitano Jack Sparrow nel sesto film: "Se gli piace come è scritto il personaggio, penso che lo farebbe. È tutto ciò che c'è sulla pagina, come sappiamo tutti... Stiamo ancora lavorando alla sceneggiatura. Vogliamo farlo. Dobbiamo solo ottenere la sceneggiatura giusta. Non ci siamo ancora del tutto arrivati, ma siamo vicini".

Ha inoltre aggiunto che il veterano del franchise Ted Elliott è stato coinvolto nella stesura dell'attuale sceneggiatura: "A un certo punto avevamo due sceneggiature, poi una è un po' rimasta indietro e siamo andati avanti con l'altra... [Elliott] ci ha lavorato, e abbiamo coinvolto qualcun altro per colmare le lacune".