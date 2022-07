Pirati dei Caraibi 6: la fanart con Johnny Depp che ha fatto impazzire i fan (FOTO)

Arriva la fanart che fa impazzire i fan di Johnny Depp: dopo aver festeggiato la vittoria al processo contro Amber Heard, i follower dell'attore sperano di poterlo rivedere nei panni di Jack Sparrow nel prossimo capitolo del franchiste di Pirati dei Caraibi.

Grazie al lavoro di un fan di Depp, presente su Instagram con lo pseudonimo di diamonddead, Johnny è di nuovo il protagonista dell'amata saga cinematografica, con il suo iconico cappello e la bandiera col Jolly Roger. L'artista che ha dato vita alla fanart ha perfino ipotizzato che il titolo del film sarà: Pirati dei Caraibi: Il Ritorno di Jack Sparrow.

"Johnny Depp ha dichiarato durante il processo contro l'ex moglie Amber Heard che purtroppo non ha intenzione di tornare nei panni dell'iconico Jack Sparrow nel franchise di Pirati dei Caraibi. A quanto pare la Disney starebbe cercando di trovare un nuovo protagonista per il franchise", recita la didascalia di diamonddead. "Personalmente non sono sicuro che il franchise abbia chance di conquistare di nuovo i suoi fan senza Johnny. Comunque sia, ecco questo poster che ho fatto per un potenziale ritorno di Jack Sparrow".

Nel frattempo Amber Heard ha deciso di presentare la sua richiesta d'appello contro Johnny Depp, come riferito da un rappresentante dell'attrice: "Riteniamo che la corte abbia commesso errori che hanno impedito un verdetto giusto ed equo. Ci rendiamo conto che questo incendierà Twitter, ma ci sono dei passi che dobbiamo intraprendere per garantire equità e giustizia".