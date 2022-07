Johnny Depp vs Amber Heard: non è ancora finita, l'attrice annuncia ufficialmente l'appello

Amber Heard ha deciso di presentare ufficialmente la sua richiesta di appello contro Johnny Depp nel caso per diffamazione che si è recentemente concluso in favore dell'attore.

La battaglia giudiziaria tra Johnny Depp e Amber Heard sembra tornare a scaldarsi: l'attrice ha riferito alla corte che intende presentare una richiesta di appello, quasi due mesi dopo che una giuria della Virginia ha deciso che l'ex star dei Pirati dei Caraibi sarebbe stato il vincitore del suo processo multimilionario contro l'ex moglie.

"La querelante Amber Laura Heard, ai sensi della Regola 5:9 delle Regole della Corte Suprema della Virginia, con la presente notifica il suo ricorso alla Corte d'Appello della Virginia dalla sentenza finale di questa Corte del 24 giugno 2022", si legge nel documento di tre pagine diffuso dall'Old Dominion.

Per adesso l'attrice non ha pagato gli 8,3 milioni di dollari che deve all'ex marito, come richiesto dalla legge della Virginia al fine di dare inizio al processo di appello. Anche se tale commissione sarà richiesta in futuro, la star per adesso ha dovuto versare solo 500 dollari per presentare la sua richiesta.

Subito dopo che il documento di Elaine Bredehoft, l'avvocato di Amber Heard, è stato depositato in tribunale, il team di pubbliche relazioni della star di Aquaman ha rilasciato una dichiarazione supplementare: "Riteniamo che la corte abbia commesso errori che hanno impedito un verdetto giusto ed equo. Ci rendiamo conto che questo incendierà Twitter, ma ci sono dei passi che dobbiamo intraprendere per garantire equità e giustizia".

In risposta, gli avvocati di Johnny Depp hanno dichiarato: "La giuria ha ascoltato le prove che sono state presentate durante il processo per sei settimane ed è giunta a un verdetto chiaro e unanime secondo cui l'imputata stessa ha diffamato il signor Depp. Siamo fiduciosi e sicuri dell'esito".